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بالصور.. تكدس بين ركاب مترو الأنفاق بمحطة العتبة واشتباكات بين المارة

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بالصور.. تكدس بين ركاب مترو الأنفاق بمحطة العتبة واشتباكات بين المارة بالصور.. تكدس بين ركاب مترو الأنفاق بمحطة العتبة واشتباكات بين المارة

تكدس الركاب بمحطة مترو العتبة

 

حدث منذ قليل تكدس بين ركاب مترو الأنفاق بمحطة العتبة في اتجاه العباسية بالخط الثالث، مما أدى إلى وقوع اشتباكات كلامية بين المارة الذين لم يتمكنوا من العبور، وحاول بعض الركاب تيسير ممرات أمنة للسيدات تجنبًا لحالات التحرش.

وقال أحد عمال المحطة في تصريحات خاصة لـ ONA، إن سبب التكدس يرجع إلى قيام المحطة بعمل تصليحات في أحد السلالم الكهربائية جه النزول، بينما قام أحد الرواد بتعطيل السلم الآخر عن طريق زر موجود بالسلم مما أدى إلى حالة التكدس بين الركاب في هذا الاتجاه، وأن باقي أجزاء المحطة تسير بشكل طبيعي دون وجود تكدس.

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أونا