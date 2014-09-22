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طرح بوستر فيلم “واحد صعيدى”

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طرح بوستر فيلم “واحد صعيدى” طرح بوستر فيلم “واحد صعيدى”

طرح الفنان محمد رمضان أول برستر دعائى لفيلمه “واحد صعيدى” ،المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحي المقبل.
> “واحد صعيدى” من تأليف وأنتاج المنتج الراحل عبد الواحد العشرى، إخراج إسماعيل فاروق ، ويشارك محمد رمضان، البطولة الفنانة راندا البحيرى .
> ويجسد رمضان شخصية شاب قادم من الصعيد للبحث عن فرصة عمل له فى إحدى فنادق العين السخنة، وبالفعل يلتحق بوظيفة فرد أمن، ويكتشف أن هناك إحدى الجرائم ضد أحد الفتيات من نزيلات الفندق على وشك الحدوث، فيبذل كل الطرق لمنع تلك الجريمة ،وتتوالى الأحداث فى إطار من الكوميديا.

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