سلطات المطار تضبط راكب حاول تهريب 45 ألف دولار داخل “حلة محشي”

ضبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي راكبًا حاول تهريب ٤٥ ألف دولار داخل “حلة محشي” أثناء سفره إلى قطر مما يخالف حيازة النقد الأجنبى بصحبة الركاب وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.

وذكرت مصادر أمنية بمبنى الركاب رقم (1) أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة القطرية المتجهة إلى الدوحة اشتبه عبدالوهاب الأحمدي، أمين شرطة على مدخل صالة السفر، فى حقيبة بصحبة الراكب ” م . ح ” ٣٣ عاما وبفتحها عثر على “حلة محشى” مغلفة بورق الفويل وبفتحها عثر على ٤٥ ألف دولار، وأقر الراكب بمحاولة تهريب الأموال، وحُرِر محضر له وتم إحالته للنيابة.