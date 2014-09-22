تعرض ماجد المهندس لإصابة بقدمه في القاهرة

أكدت مصادر "سيدتي نت" أن المطرب ماجد المهندس تعرّض لإصابة بقدمه خلال وجوده في منزله في القاهرة، نتيجة تعثر قدمه على الدرج، ما استدعى نقله إلى المستشفى ووضع قدمه في الجبس.

وحتى الآن لم تتضح الرؤية بخصوص الحفلات الغنائية التي كان من المقرر أن يحييها المهندس خلال عيد الأضحى المبارك، سواء المشاركة أو الاعتذار، حيث كان سيقدم حفل في الكويت في الخامس من أكتوبر، وآخر في بيروت في السادس من الشهر المقبل، وحفل في القاهرة يوم 8 أكتوبر.

أسرة تحرير "سيدتي" ترجو من الله الشفاء العاجل للفنان ماجد المهندس، وتتمنى أن يعود في أسرع وقت إلى حياته وأسرته وفنه وجمهوره وهو في أتم صحة وعافية.