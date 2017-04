أليشيا كيز الحامل تتعرى من أجل السلام

استغلّت النجمة الأمريكية Alicia Keys حملها الثاني للدعوة إلى السلام في كافة أنحاء العالم، بطريقة غريبة جداً.

فقد نشرت Alicia ، البالغة من العمر 33 عاماً، على صفحتها الخاصة في موقع"Facebook" صورة لها وهي عارية، ورسمت على بطنها المنتفخ علامة السلام.

وقد أقدمت Alicia على هذه الخطوة كونها ممثلة لحركة We Are Here أو "نحن هنا"، وهي حملة خيرية ذات أهداف إنسانية وتدعو للسلام.

وقد أوضحت Alicia أنّ الهدف من صورتها العارية وعلامة السلام على بطنها هو جذب الأنظار إلى حملتها، التي تروّج لها وتمثلها، وقالت "حان الوقت لجذب انتباه الناس، والذين أعتقد أنهم لن يستطيعوا تجاهل هذه الصورة".

ودعت Alicia معجبيها إلى دعم 12 مؤسسة خيرية، منها Oxfam وGirl Rising وWar Child، مضيفة في هذا السياق أنّها تبرّعت بمبلغ مليون دولار لصالح تلك المؤسسات.

يُذكر أنّ من المتوقع أن ترزق Alicia Keys بطفلها الثاني في شهر ديسمبر المقبل.

