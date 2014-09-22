كيم كرداشيان أحدث ضحايا الصور العارية

انضمت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian إلى ضحايا نجمات هوليوود اللواتي سرّبت صورهن عاريات إلى شبكة الإنترنت.

فقد تمّ تسريب صور عارية، خاصّة بـ Kim، نشرت على موقع 4chan، الذي سبق له نشر صور عارية لـ Jennifer Lawrence و Kate Upton. لكن الصور سرعن ما حُذفت بأوامر من جهاز الـ FBI، الذي كثّف جهوده منذ فضيحة التسريب الأولى.

Kim عبّرت عن قلقها من الفضيحة، معتبرة أن التسريبات الأولى جرس إنذار لها، بقولها: "يبدو أنّ هناك العديد من الأشخاص الذين يحبّون قضاء أوقاتهم في اختراق معلومات الناس، وهذا شيء مخيف للغاية".

يُذكر أنّ Kim Kardashian لم تكن الوحيدة التي سُرّبت صورها العارية مؤخّراً، إذ أدرج الموقع الإباحي أيضاً في ذات اليوم صوراً للنجمة الشابة Vanessa Hudgens ، والمغنية Avril Lavigne ، والممثلة LeeLee Sobieski.

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