أخبار عاجلة

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض إلى مقر إقامته في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كيم كرداشيان أحدث ضحايا الصور العارية

Google+ Print

الإثنين 22-09-2014 14:15

انضمت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian إلى ضحايا نجمات هوليوود اللواتي سرّبت صورهن عاريات إلى الإنترنت.
فقد تمّ تسريب صور عارية، خاصّة بـ Kim، نشرت على موقع 4chan، الذي سبق له نشر صور عارية لـ Jennifer Lawrence و Kate Upton. لكن الصور سرعن ما حُذفت بأوامر من جهاز الـ FBI، الذي كثّف جهوده منذ فضيحة التسريب الأولى.
Kim عبّرت عن قلقها من الفضيحة، معتبرة أن التسريبات الأولى جرس إنذار لها، بقولها: "يبدو أنّ هناك العديد من الأشخاص الذين يحبّون قضاء أوقاتهم في اختراق معلومات الناس، وهذا شيء مخيف للغاية".
يُذكر أنّ Kim Kardashian لم تكن الوحيدة التي سُرّبت صورها العارية مؤخّراً، إذ أدرج الموقع الإباحي أيضاً في ذات اليوم صوراً للنجمة الشابة Vanessa Hudgens ، والمغنية Avril Lavigne ، والممثلة LeeLee Sobieski.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه