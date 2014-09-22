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بعد زوجها أحمد السقا يرغم غادة عادل على الاعتذار عن "سرايا عابدين"

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بعد زوجها أحمد السقا يرغم غادة عادل على الاعتذار عن "سرايا عابدين" بعد زوجها أحمد السقا يرغم غادة عادل على الاعتذار عن "سرايا عابدين"

الإثنين 22-09-2014 16:41

قامت الفنانة المصرية غادة عادل بتوقيع عقد المسلسل التلفزيوني "ذهاب وعودة" مع الفنان أحمد السقا والمنتج صادق صباح، وهو ما أدى إلى انتشار شائعات تؤكد أنّ السقا هو من يقف وراء اعتذار غادة عن استكمال تصوير الجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين" لأنها فضلت مسلسل السقا عنه.
الجدير بالذكر أن غادة عادل لم تكن أول من اعتذر عن استكمال "سرايا عابدين" فقد سبقتها الفنانة داليا مصطفى والمخرج عمرو عرفة أيضا.
وكان قد تردد في السابق أن زوج غادة عادل المخرج والمنتج مجدي الهواري هو من أرغمها على الاعتذار، بعد الهجوم الذي شنته الصحف عليها بسبب مشهد المسبح الذي جمعها بالفنان قصي خولي.

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