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هكذا ستحارب أنجيلينا جولي تجارة العاج في أفريقيا

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الإثنين 22-09-2014 16:34

لا يخفى على أحد تعلّق النجمة العالمية Angelina Jolie بالقارة الأفريقية ومشاكلها جمعيها. لكنها في هذه المرة لم تطرح قضية إنسانية للمعالجة، بل وصلت إلى محاربة سرقة العاج.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة " Skydance" للإنتاج أنّ Angelina  قرّرت إخراج فيلم سينمائيّ يتناول حياة عالم الآثار الكيني Richard Leakey وكفاحه ضدّ تجارة العاج، بعنوان " Africa"، لكاتب السيناريو Eric Roth الحائز جائزة أوسكار عن أفضل سيناريو في عام 1995.

وفي بيان لها عن الفيلم، أكّدت Angelina أنها تشعر منذ وقت طويل بارتباط عميق بأفريقيا وثقافتها، كما أشارت إلى أنّ أحداث الفيلم تدور حول رجل يدخل في نزاع عنيف مع صيّادي الفيلة، فيخرج بفهم أعمق لبصمة الإنسان، وبحس أعمق بالمسؤولية تجاه العالم الذي يُحيط به.

يُذكر أنّ Angelina Jolie ستشارك في إنتاج الفيلم بالتعاون مع Roger Deakins ، بعد التعاون سابقاً في فيلم " Unbroken".

 

 

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