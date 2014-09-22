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غموض حول اختفاء منتج فيلم علا غانم الجديد والسفارة اللبنانية تتدخل

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غموض حول اختفاء منتج فيلم علا غانم الجديد والسفارة اللبنانية تتدخل غموض حول اختفاء منتج فيلم علا غانم الجديد والسفارة اللبنانية تتدخل

الإثنين 22-09-2014 16:52

اختفى المنتج اللبناني وديع علم الدين في ظروف غامضة بمجرد عرض فيلمه "سعيد كلاكيت" في دور العرض المصرية، وقد حاول صنّاع العمل على رأسهم بطله عمرو عبد الجليل الاتصال به أكثر من مرّة إلا أن هاتفه كان خارج نطاق الخدمة ولم يعلم أحد بمكانه.
ويحاول فريق العمل البحث عنه في كل مكان لدفع باقي أجور الفنانين المشاركين، ولكن لم يتم العثور عليه حتى الآن، وهو ما دفع بفريق العمل إلى تقديم طلب للسفير اللبناني في القاهرة شرحوا فيه ما حدث لمخاطبة المسؤولين في لبنان، لضرورة البحث عنه خاصة وأن لديهم مستندات تؤكد وجود مبالغ مالية مستحقه عليه.
الفيلم بطولة علا غانم وعمرو عبد الجليل والأردني نضال نجم وسارة سلامة والقصة من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

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