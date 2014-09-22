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السجن المؤبد لمتهمين قتلا سيدة خطًًًًًًًأ أثناء احتفالهم بعرس بسوهاج

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السجن المؤبد لمتهمين قتلا سيدة خطًًًًًًًأ أثناء احتفالهم بعرس بسوهاج السجن المؤبد لمتهمين قتلا سيدة خطًًًًًًًأ أثناء احتفالهم بعرس بسوهاج

أرشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حسين فاضل بالسجن المؤبد على كل من “عبد الشكور . م . م” 29 سنه و”عمرو . ع . خ” 34 سنه وذلك لإتهامهما بقتل المجنى عليها “سلوى . أ” عن طريق الخطأ وإتلاف منزلها من الداخل بدائرة مركز أخميم
> ​​وتعود أحداث القضية عندما تلقى رئيس مباحث مركز أخميم بلاغًا بمقتل المجنى عليها، أثناء وقوفها فى مسكنها بدائرة المركز وكشفت التحريات إن المتهمين أطلقا النيران بطريقة عشوائية احتفالًا بعرس أحد أقاربهم من بندقية آلية وإدى ذلك إلى إصابة المجنى عليها بطلقات نارية وتوفيت فى الحال .

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