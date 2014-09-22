بالصور… محافظ جنوب سيناء يطلب من الحجاج الدعاء لمصر

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الاثنين حفل توديع 50 حاج وحاجة من حجاج الجمعيات الأهلية بقاعة مركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بطور سيناء.

وطلب المحافظ من الحجاج الدعاء لمصر، وقام بتسليمهم “شنطة وجواز السفر”، وقرر توفير وجبة ومياه معدنية وأتوبيسات سياحية تقلهم من طور سيناء حتى مطار القاهرة.

وقدم المحافظ للحجاج وعددهم 50 حاج المصحف الشريف هدية لهم، وأمر بتوفير اتوبسات سياحية مزودة بالعصائر المياه، مشيراً إلى أن المحافظة وفرت 10 تأشيرات حج لكبار السن من البدو وأبناء المحافظة.

وقال فؤاد عبد العظيم مدير مديرية التضمان الاجتماعى بطور سيناء، إن عدد الحجاج 50 حاج ومشرف البعثة زيدان عبد الغفار يرافق 29 حاج و21 حاجة منهم 11 مرافق و10 بدون مرافق وهناك 42 حاج تحت 60 سنة وثلاثة حجاج فوق 79 سنة سوف يغادرون المحافظة يوم السبت الموافق 27الشهر الجارى وان وزيرة الضمان الاجتماعى اختيارت مشرف اخر ضمن البعثة الحج وهو عبد العزير سرور مشيرا الى ان المحافظ اتكفل بتوفير حافلات لنقل الحجاج من طور سيناء إلى مطار القاهرة إضافة إلى وجبة تغذية.