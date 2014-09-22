بالصور.. عمرو قنديل: مصر خالية تماما من “الكرونا” والصحة جاهزة لاستقبال الحجاج‎

قام الدكتور عمرو قنديل وكيل اول وزارة الصحة لشئون الطب الوقائى بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة سوهاج وذلك فى اطار جولة تفقدية لعدد من محافظات الصعيد بدأها اليوم بمحافظة سوهاج.

شملت الجولة مستشفى سوهاج العام ومستشفى الهلال والمركز الطبى بحى غرب سوهاج وقال قنديل ان الهدف من الزيارة هو التاكد من سلامة الاجراءات الطبية والوقائية التى تقدم لمرضى المحافظة وذلك فى اطار مجهودات الوزارة لمكافحة العدوى الفيروسية واستئصالها قبل الدخول فى مرحلة العلاج مؤكد على اهمية تقديم الخدمات الطبية بالامكانيات المتاحة مع الالتزام بالاجراءات الصحية والوقائية وتفعيل اقسام مكافحة العدوى ومنحها اولوية فى اهتمام ادارة كل مستشفى وعمل تقييم دورى لاساليب مكافحة العدوى.

وأوضح قنديلعن استعدادات الوزارة لموسم عودة الحجاج ان الوزارة أقامت للحجاج المصريين عيادات طبية في جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، بالإضافة الى تجهيز مقار عمل لأعضاء البعثة الطبية التى تشمل مختلف التخصصات لتقديم الخدمات الطبية للحجاج المصريين وتوفير الرعاية لهم أثناء إقامة مناسك الحج وملازمتهم حتى العودة .

وأكد أن البعثة لديها خطة تم وضعها للتعامل مع الأمراض إذا لوحظ أي أعراض للإصابة بمرض معين خلال فترة تواجد بعثة الحج، مشيرا إلى أنه يتم توزيع وإعلان أرقام تليفونات الأطباء أعضاء البعثة على الحجاج قبل السفر، وتتضمن البعثة أطباء لكل الأمراض.

وتم زيادة كميات الأدوية الخاصة بالأمراض الصدرية و«الماسكات» الوقائية، مؤكدا أن وزارة الصحة حصلت على أرقام جميع أفراد بعثة الحج المصرية وسيتم إرسال رسائل نصية لهم لتعريفهم بطرق الوقاية من الأمراض، وما يجب اتباعه في أماكن الازدحام، وسيتم أيضا متابعتهم بعد عودتهم من خلال أرقام هواتفهم.

وأوضح أن البعثة ستقدم خدماتها في عيادات خاصة بها، بالإضافة للتنسيق مع الجانب السعودي لاستقبال الحالات التي تحتاج للحجز في أقسام داخلية هذا وتم رفع حالة الطوارئ باقسام الحجر الطبى بمطارات مصر المختلفة والمنافذ البرية للتعامل مع اية حالة يشتبة اصابتها باى من الفيروسات المعروفة.

وأكد قنديل ان مصر خالية تماما من فيرس كرونا وان هناك ايضا حالة من الطوارئ دائمة داخل اقسام الاستقبال والطوارئ اذا ما تم اكتشاف اى حالة تنطبفق عليها اعراض اى فيروس وعلى هامش الزيارة عقد قتديل لفاء موسع بحضور د محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة ومديروا المستشفيات واقسام مكافحة العدوى للتعرف على مشاكل المستشفيات والحلول المقترحة.