نيابة سوهاج تقضى بحبس موظف إخوانى 15 يومًا على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة الكلية بسوهاج بحبس المتهم “عصام . م . م” موظف ويقيم بدائرة مركز المراغة وينتمى لجماعة الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيق.

> وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.