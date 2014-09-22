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تأجيل محاكمة 68 متهمًا بـ”أحداث الأزبكية” لجلسة غدًا

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تأجيل محاكمة 68 متهمًا بـ”أحداث الأزبكية” لجلسة غدًا تأجيل محاكمة 68 متهمًا بـ”أحداث الأزبكية” لجلسة غدًا

محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد على الفقى، نظر محاكمة 68 متهمًا، في قضية أحداث شغب الأزبكية والتى وقعت خلال احتفالات ذكرى 6 أكتوبر الماضية، لجلسة غدًا لاستكمال المرافعة.

يذكر أن النيابة قد أسندت إلى المتهمين فى القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية, ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع فى القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح محاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدى على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة والاعتداء على الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.

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