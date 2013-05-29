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رئيس مطاحن كفر الشيخ يتسبب فى حجب الخبز الطباقى عن "قلين" لثلاثة أيام

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رئيس مطاحن كفر الشيخ يتسبب فى حجب الخبز الطباقى عن "قلين" لثلاثة أيام رئيس مطاحن كفر الشيخ يتسبب فى حجب الخبز الطباقى عن "قلين" لثلاثة أيام

تمكنت مباحث بمحافظة كفر الشيخ من اكتشاف عدم صرف 33 طنا و5450 كيلو دقيق للمخابز الطباقى لـ"قلين" خلال ثلاثة أيام.

تلقى اللواء أسامة متولى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأن مباحث التموين برئاسة المقدم إسلام البدوى رئيس المباحث قامت بفحص الشكوى المقدمة من أهالى مدينة قلين يتضررون فيها من عدم حصولهم على رغيف الخبز الطباقى وتوقف المخابز عن الإنتاج أيام 19 و22 و24 من الشهر الجارى.

وبتكليف عاطف نصر، كبير مفتشى التموين بكفر الشيخ بفحص الشكوى، تبين له من فحص السجل الخاص بمخزن دقيق قلين البلد أن رئيس مطاحن غرب الدلتا حجب 33 طنا و450 كيلو دقيق يستخدم فى إنتاج الخبز الطباقى المدعم للمواطنين محدودى الدخل عن مدينة قلين.

وبمواجهة أمين المخزن اعترف بالواقعة وأنه أبلغ رئيس المطاحن عن ذلك، حيث تم تحرير المحضر اللازم.

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مصر 365

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