وزير الدفاع يلتقي قادة وضباط وجنود الشرطة العسكرية

إلتقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من رجال الشرطة العسكرية ، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين لبوا نداء الواجب وقدموا أرواحهم فداء لمصر وشعبها .

> وأشاد القائد العام بالدور الوطنى لرجال القوات المسلحة وما ينفذوه من مهام فى خدمة الوطن والدفاع عن أمنه وإستقراره مؤكداً أنهم إمتداد لجيل أكتوبر الذى سيظل فى تاريخنا الوطنى والعسكرى مبعث فخر وإعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة التى ظل أبنائها جيلاً بعد جيل أوفياء للأمانة المقدسة التى يحملونها ، ومحافظين على يمين الولاء للوطن والإخلاص لشعبه العظيم.

> وأعرب عن إعتزازه بالجهد الذى يقوم به رجال الشرطة العسكرية فى الحفاظ على أمن وسلامة القوات المسلحة وحماية إنجازاتها وممتلكاتها ومعاونة أبطال الشرطة المدنية فى تأمين المواطنين وحماية الأهداف والمنشآت الحيوية بالدولة والتصدى للإرهاب والعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون بكل قوة وثبات وإصرار .

> وأشار القائد العام إلى أن رجال الشرطة العسكرية هم العين الساهرة على إنضباط القوات المسلحة وأمن أفرادها لما قدموه من تضحيات وبطولات وتفانيهم فى إستعادة الأمن والإستقرار للشارع المصرى وأدائهم المتميز الذى سيظل مبعث إعتزاز من جميع أبناء الشعب الذى يثق فى قدرة قواته المسلحة وعزيمتها وكفاءتها فى حماية الوطن وصون مقدساته .

> وأكد القائد العام على أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هى الحفاظ على الأمن القومى المصرى والذى يكمن فى قوات مسلحة تعمل بكل تفان وإخلاص ، وأن رجال القوات المسلحة بما يملكونه من إنضباط ذاتى وحس وطنى مخلص يدركون حجم التحديات التى تمر بها مصر ، ويعملون بكل شجاعة وإخلاص للحفاظ على تماسك الوطن وإستقراره .

> وأدار الفريق أول / صدقى صبحى حواراً مع قادة وضباط الشرطة العسكرية إستمع فيه إلى آرائهم وإستفساراتهم ، وطالبهم باليقظة والجاهزية الدائمة والعمل الدؤوب والمخلص للحفاظ على كفاءتهم وإستعدادهم القتالى ، والإهتمام بالتطوير والتحديث ومواكبة كل ما هو جديد من أجل تطوير الأداء والوصول إلى درجة الإحترافية فى تنفيذ المهام .

> كما قام بتكريم المتميزين من الضباط وضباط الصف وجنود الشرطة العسكرية تقديراً لجهودهم وأدائهم لمهامهم بتفانى وإخلاص .

> حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .