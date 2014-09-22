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رئيس الدولة يعيد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي

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رئيس الدولة يعيد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي رئيس الدولة يعيد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي .

ونص المرسوم على ان يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي من الاعضاء التالية أسماؤهم وذلك لمدة 4 سنوات وهم : خليفة محمد الكندي رئيسا لمجلس الادارة ومعالي خالد جمعة الماجد نائبا للرئيس ومعالي مبارك راشد خميس المنصوري محافظا و يونس حاجي الخوري عضوا و خالد أحمد حميد الطاير عضوا و خالد محمد سالم بالعمى عضوا و حمد مبارك بوعميم عضوا .

وجاء في المرسوم ان على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه على ان ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
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