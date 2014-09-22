السيسي يلتقي عاهل الأردن بنيويورك ويؤكدان دعمهما للبرلمان الليبي الجديد ووحدة سوريا والعراق

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، في مقر إقامته بنيويورك، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث بحث الجانبان الجهود المبذولة لتشكيل الائتلاف الدولي لمحاربة التطرف والإرهاب في المنطقة.

وتحدث الجانبان عن أهمية الحفاظ على السلامة الإقليمية لـ العراق ووحدة شعبه، ودعم الحكومة العراقية الجديدة، وأهمية أن تعكس كافة أطياف الشعب، بما يضمن استقرار العراق، حسب بياني المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، والديوان الملكي الأردني.

وحسب بيان الرئاسة المصرية لفت الجانبان إلى ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية بما يضمن وحدة التراب الوطني، وكذا وحدة شعبها، فضلا عن بذل الجهود اللازمة لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

ولفت “بدوي” إلى توافق رؤى الجانبين المصري والأردني بشأن أهمية دعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية، ولا سيما مجلس النواب المنتخب، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، يعقبه حوار وطني شامل يضم كافة أطياف الشعب الليبي.

الأناضول