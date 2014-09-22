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بالأرقام - هل لعب فتح الله أمام الزمالك؟

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كانت أنظار الجميع موجهة إلى محمود فتح الله مهاجم طلائع الجيش في مواجهة الزمالك، كونها المباراة الأولى له أمام فريقه السابق، ولكن الفوز كان قياسيا للبيت الأبيض.

وتغلب الزمالك على الجيش في افتتاح مشواره في الدوري المصري 6-1، وكان فتح الله مدافعا أساسيا مع الجيش.

وتثبت أرقام المدافع الدولي السابق أنه لم يحاول حتى أن يجعل رحيله مأسوفا عليه لدى مشجعي الزمالك.

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واستخلص فتح الله الكرة من بين أقدام لاعبي الزمالك 11 مرة فقط طوال المباراة التي كانت في اتجاه مرمى الجيش، وهو الرابع بين زملائه من حيث عدد مرة استخلاص الكرة.

أماكن استخلاص فتح الله للكرة:

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في حين فقد المدافع المخضرم الكرة 14 مرة، كانت كلها في منطقة جزاء الجيش.

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ولم يقدم فتح الله سوى تمريرة طويلة وحيدة صحيحة لزملائه، من أصل 9.

وبشكل عام، كانت نسبة تمريراته الصحيحة 64%.

وفشل فتح الله في تقديم أي خدمات هجومية للجيش، رغم أنه مميز جدا في الضربات الرأسية في الركنيات والكرات الثابتة.

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فيديو اليوم السابع