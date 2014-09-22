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بالأرقام - لماذا كان يستحق أيمن حفني حضور جماهير الزمالك؟

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أخطئ معلق مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش وقت خروج أيمن حفني من ملعب المباراة مستبدلا، قائلا أن حسام حسن المدير الفني أخرجه حتى ينال تحية تليق به من الجماهير.

تدارك المعلق خطأه بعد ذلك، لأن مباريات الدوري المصري تقام بدون حضور جماهيري أساسا، ولكنه لم يخطئ تماما في أن حفني كان يستحق تحية الجماهير لو كانت حاضرة.

ولعب ساحر الزمالك الجديد أساسيا في مواجهة فريقه السابق في افتتاح الفريق الأبيض لمشواره في الدوري.

وخرج حفني من الملعب في الدقيقة 72، في حفل زملكاوي على شرف فريق أنور سلامة بنتيجة 6-1.

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وقدم الساحر فقرته في ثاني مبارياته الرسمية مع الزمالك بعد خسارة السوبر لصالح الأهلي، وكان له الدور الأبرز في ثلاثة أهداف لفريقه.

فحصل حفني على ركلة جزاء، افتتح منها خالد قمر أهداف الزمالك.

ثم قدم فاصلا مهاريا أنهاه بتمريرة بالكعب ساحرة للمندفع من الخلف مؤمن زكريا ليسجل الثاني.

وصنع الهدف الرابع الرائع لمحمد عبد الشافي، بعد أن أسهم في صناعة الثالث الذي سجله مؤمن زكريا أيضا.

وتثبت الأرقام دور حفني الكبير في فوز الزمالك الرائع.

وتحرك حفني في كل مكان في نصف ملعب الجيش، وشكل جبهة يمنى خطيرة مستغلا سوء حالة أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر للخصم.

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فالنجم القصير، بلغت نسبة تمريراته الصحيحة 83% وهي نسبة رائعة بالنسبة إلى مركزه في الملعب.

حفني لا يمرر للخلف:

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وخسر حفني الكرة 11 مرة فقط، وهي نسبة جيدة أمام دفاعات الجيش.

ليس هذا فقط، استرجع حفني الكرة للزمالك من بين أقدام لاعبي الجيش 7 مرات.

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فيديو اليوم السابع