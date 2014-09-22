أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: قيمة هذه الزيارة أن كلا منهما يستكشف الأخر -
نائب: قمة السيسي- ترامب فارقة في مصير الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور .. محافظ الإسكندرية يعقد اجتماع لاتخاذ إجراءات بيع مول فلورينا بالمنشية‎

Google+ Print
بالصور .. محافظ الإسكندرية يعقد اجتماع لاتخاذ إجراءات بيع مول فلورينا بالمنشية‎ بالصور .. محافظ الإسكندرية يعقد اجتماع لاتخاذ إجراءات بيع مول فلورينا بالمنشية‎

جانب من الاجتماع

عقد اللواء طارق مهدى محافظ اﻹسكندرية اجتماعا ، صباح اليوم ، لإتخاذ إجراءات بيع المول التجارى فلورينا بالمنشية وذلك بعمل تفويض من المالك للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية على أن يتعهد المالك بتسوية كافة المستحقات المالية التي تكبدتها المحافظة نتيجة العقد المبرم وذلك باستيفاء كافة الحقوق المالية سواء لها أو النفقات المشار إليها بالخصم من ثمن البيع وبالطريق الودي المباشر ومن المنبع بما يغطي مستحقات المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء حسين رمزي سكرتيرعام المحافظة واللواء أحمد ابو طالب رئيس حي الجمرك و اﻷستاذ محمد الفار رئيس هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية وعدد من المسئولين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا