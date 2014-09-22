بالصور .. محافظ الإسكندرية يعقد اجتماع لاتخاذ إجراءات بيع مول فلورينا بالمنشية‎

عقد اللواء طارق مهدى محافظ اﻹسكندرية اجتماعا ، صباح اليوم ، لإتخاذ إجراءات بيع المول التجارى فلورينا بالمنشية وذلك بعمل تفويض من المالك للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية على أن يتعهد المالك بتسوية كافة المستحقات المالية التي تكبدتها المحافظة نتيجة العقد المبرم وذلك باستيفاء كافة الحقوق المالية سواء لها أو النفقات المشار إليها بالخصم من ثمن البيع وبالطريق الودي المباشر ومن المنبع بما يغطي مستحقات المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء حسين رمزي سكرتيرعام المحافظة واللواء أحمد ابو طالب رئيس حي الجمرك و اﻷستاذ محمد الفار رئيس هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية وعدد من المسئولين.