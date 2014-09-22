وزير الكهرباء يلقى كلمة مصر أمام المؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن مصر تؤكد على ضرورة التخلى التام عن التسلح النووى فى الشرق الاوسط وتساند جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى هذا الصدد.. كما تؤكد حرصها التام على التعاون مع المجتمع الدولى فى مجال الامان النووى وتطوير النظم الرقابية للنفايات المشعة .

و قال شاكر فى كلمة مصر اليوم امام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى دورته 58 ان مصر لها دور فاعل فى هذا المجال من خلال نقل خبراتها الى الدول الافريقية ومن خلال تطوير أداء الهيئة العربية للطاقة الذرية .

والمنعقدة حاليا بمقر الوكالة الدولية فى العاصمة النمساوية فيينا وتستمر اعمال المؤتمر اربعة ايام .

وشدد شاكر فى كلمته على ان مصر تتمسك بقضية الاستخدام السلمى للطاقة النووية وتلتزم بمعاهدة حظر الانتشار النووى مشيرا الى ضرورة ان تلتزم كافة الدول بهذه المبادىء والمعاهدات والا يكون هناك اى تمييز بين الدول الاعضاء فى الوكالة الدولية .

واوضح ان مصر تدعم بصفة خاصة جهود الوكالة الدولية فى تحقيق الامن الغذائى وتنمية الموارد المائية وغيرها من البرامج الهامة للوكالة الدولية .

واشار الى أن مشروع الضبعة فى مصر موضع تطوير وان قضية الاستعانة بالطاقة النووية فى توليد الكهرباء والاغراض السلمية الاخرى موضع اهتمام الحكومة وتسعى لاتخاذ خطوات ايجابية فى هذا الشأن.

تجدر الاشارة الى ان الدورة 58 للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنعقدة حاليا بمقر الوكالة فى العاصمة النمساوية فيينا تستمر اربعة ايام .

أ ش أ