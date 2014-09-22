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ضبط مصنع مياه غازية بدون ترخيص ومنتجات حلويات غير صالحة بالإسكندرية

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ضبط مصنع مياه غازية بدون ترخيص ومنتجات حلويات غير صالحة بالإسكندرية ضبط مصنع مياه غازية بدون ترخيص ومنتجات حلويات غير صالحة بالإسكندرية

مديرية أمن الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية من ضبط مدير مسئول عن مصنع مياه غازية ” بدون ترخيص ” بدائرة قسم شرطة أول المنتزه لمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال تعبئة المياه الغازية، حيث يقوم بتعبئة المياه الغازية إنتاج مصنعه داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية ” ستيم ” لتضليل الأجهزة الرقابية عن الوصول لمنتجاته ، كما يقوم بإدارة وتشغيل مصنع للبلاستيك لإنتاج عبوات فارغة خاصة بالمياه الغازية داخل مصنعه دون الحصول علي تراخيص من الجهات المختصة.

تم استهداف المصنع وضبط المذكور وضبط ” 117350 ” عبوة مياه غازية مختلفة الأحجام ” ستيم ” بدون بيانات تجارية ، و” 109300 ” عبوة مياه غازية فارغة معده للتعبئة ، وتحرر المحضر رقم جنح قسم شرطة الدخيلة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن ورشة لتصنيع الجاتوهات والحلوى والمخبوزات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه لحيازته وعرضه للبيع “89 ” كجم من مستلزمات الانتاج ” مسلى طبيعي – ملبن – فارمسيلا ” بها تغيير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي تستخدم في عملية تصنيع الجاتوهات والحلويات. وتحرر المحضر رقم جنح قسم أول المنتزه .

وتمكن رجال الأمن من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الدخيلة لقيامه بتجميع ” 200 ” كجم دقيق بلدي مدعم تحرر المحضر رقم جنح قسم الدخيلة.

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