ضبط مصنع مياه غازية بدون ترخيص ومنتجات حلويات غير صالحة بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط مدير مسئول عن مصنع مياه غازية ” بدون ترخيص ” بدائرة قسم شرطة أول المنتزه لمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال تعبئة المياه الغازية، حيث يقوم بتعبئة المياه الغازية إنتاج مصنعه داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية ” ستيم ” لتضليل الأجهزة الرقابية عن الوصول لمنتجاته ، كما يقوم بإدارة وتشغيل مصنع للبلاستيك لإنتاج عبوات فارغة خاصة بالمياه الغازية داخل مصنعه دون الحصول علي تراخيص من الجهات المختصة.

تم استهداف المصنع وضبط المذكور وضبط ” 117350 ” عبوة مياه غازية مختلفة الأحجام ” ستيم ” بدون بيانات تجارية ، و” 109300 ” عبوة مياه غازية فارغة معده للتعبئة ، وتحرر المحضر رقم جنح قسم شرطة الدخيلة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن ورشة لتصنيع الجاتوهات والحلوى والمخبوزات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه لحيازته وعرضه للبيع “89 ” كجم من مستلزمات الانتاج ” مسلى طبيعي – ملبن – فارمسيلا ” بها تغيير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي تستخدم في عملية تصنيع الجاتوهات والحلويات. وتحرر المحضر رقم جنح قسم أول المنتزه .

وتمكن رجال الأمن من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الدخيلة لقيامه بتجميع ” 200 ” كجم دقيق بلدي مدعم تحرر المحضر رقم جنح قسم الدخيلة.