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تعيين حليف لقائد الجيش الباكستاني رئيسا لجهاز الأمن القومي

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تعيين حليف لقائد الجيش الباكستاني رئيسا لجهاز الأمن القومي تعيين حليف لقائد الجيش الباكستاني رئيسا لجهاز الأمن القومي

ارشيفية

أعلن المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني اليوم (الاثنين) عن تعيين رضوان أختر الذي يعد حليفا لقائد الجيش رئيسا لجهاز الأمن القومي فى البلاد.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) العربية أن رضوان سيتولى منصبه الجديد اعتبارا من أوائل شهر أكتوبر القادم.

وتعد رئاسة جهاز الأمن القومي من أهم المناصب في باكستان، إذ أنها معنية بالأحداث السياسية الداخلية والحرب على المسلحين والمتشددين والعلاقات الخارجية الباكستانية.

وكان أختر يشغل قبل تعيينه على رأس جهاز الأمن القومي منصب قائد القوات شبه العسكرية في إقليم السند الواقع في جنوب شرق باكستان.

ويعتبر أختر من القيادات التي لها خبرة طويلة في مكافحة حركات التمرد من خلال عمله السابق في منطقة وزيرستان الجنوبية.

 

أ ش أ

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