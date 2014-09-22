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مصرع عامل زراعى فى تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بالشرقية

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مصرع عامل زراعى فى تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بالشرقية مصرع عامل زراعى فى تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بالشرقية

أرشيفية

لقى عامل زراعى مصرعه أثناء استقلاله دراجة بخارية بعد اصطدامه بسيارة نقل مقطورة بطريق المناجاه الكبرى – بحر البقر التابعة لمركز الحسينية بالشرقية .

تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالشرقية يفيد باصطدام السياره رقم 2547 هـ ل ج نقل بمقطوره رقم 8642 هـ ط د مصر قيادة عليوه على أحمد على 37 سنه سائق ومقيم حى الامل ـ طور سيناء ـ جنوب سيناء  بدراجة بخاريه ( بدون لوحات ) قيادة “عبده عبد الله عبد القادر” 19 سنه عامل زراعى ومقيم المناجاه الكبرى ـ دائرة المركز بسبب السرعة الزائدة لقائد الدراجة البخارية.

تم التحفظ على الجثه بمشرحة مستشفى الحسينيه ،وورد تقرير مفتش الصحه يفيد عدم وجود شبهه جنائيه فى الوفاه .

جارى عرض السائق على النيابة العامة  وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1372 جنح المركز.

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