مصرع عامل زراعى فى تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بالشرقية

لقى عامل زراعى مصرعه أثناء استقلاله دراجة بخارية بعد اصطدامه بسيارة نقل مقطورة بطريق المناجاه الكبرى – بحر البقر التابعة لمركز الحسينية بالشرقية .

تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالشرقية يفيد باصطدام السياره رقم 2547 هـ ل ج مصر نقل بمقطوره رقم 8642 هـ ط د مصر قيادة عليوه على أحمد على 37 سنه سائق ومقيم حى الامل ـ طور سيناء ـ جنوب سيناء بدراجة بخاريه ( بدون لوحات ) قيادة “عبده عبد الله عبد القادر” 19 سنه عامل زراعى ومقيم المناجاه الكبرى ـ دائرة المركز بسبب السرعة الزائدة لقائد الدراجة البخارية.

تم التحفظ على الجثه بمشرحة مستشفى الحسينيه ،وورد تقرير مفتش الصحه يفيد عدم وجود شبهه جنائيه فى الوفاه .

جارى عرض السائق على النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1372 جنح المركز.