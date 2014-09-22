بالصور .. محافظ الإسكندرية يفتتح القسم الإعدادى بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان

افتتح اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية ، صباح اليوم ، يرافقه اللواء أمين عز الدين مدير الأمن ، وجمعة ذكري وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالثغر القسم الإعدادي بمدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات بشارع النبي دانيال ، وتفقدوا المبنى الجديد من فصول ومعامل ومكتبة.

أثنى المحافظ على المجهودات التي تقوم بها إدارة المدرسة واهتمامها بكافة النشاطات متوقعا مستقبلا باهرا للطلاب ، مؤكدا دعمه الكامل لأي متطلبات تساهم في انجاح العملية التعليمية بالمحافظة.

من جانبه طمأن اللواء أمين عز الدين أولياء الأمور على استعدادات الوزارة لتأمين كافة المدارس لتحقيق الأمن والأمان ، مصرحا أنه تم تجهير إدارة خاصة تابعة لوزارة الداخلية مهمتها مواجهة الشغب ومنع التحرش بالمدارس بشتى صوره

وأكد جمعة ذكري أن التعليم هذا العام في المحافظة سيكون مختلفا وله مذاق خاص ، كما أنه سيكون هناك اهتمام أكثر بالأنشطة المختلفة.

بدأ الاحتفال بتقديم عروض فنية للطلاب احتفالا منهم بهذا الصرح العملي الجديدة ، كما قامت المدرسة بتكريم اللواء طارق مهدي واللواء أمين عز الدين تقديرا لمجهوداتهم المبذولة في سبيل إنجاح العملية التعليمية والعام الدراسي الجديد، بالإضافة أيضا إلى تكريم هيئة التدريس والطالبات المتفوقات دراسيا ورياضيا وفنيا.