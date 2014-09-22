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الجيش الأوكراني يبدأ سحب الأسلحة الثقيلة من خط المواجهة مع المتمردين الموالين لروسيا

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الجيش الأوكراني يبدأ سحب الأسلحة الثقيلة من خط المواجهة مع المتمردين الموالين لروسيا الجيش الأوكراني يبدأ سحب الأسلحة الثقيلة من خط المواجهة مع المتمردين الموالين لروسيا

ارشيفية

أعلن الجيش الأوكراني أن قواته بدأت سحب الأسلحة الثقيلة من خط المواجهة مع المتمردين الموالين لروسيا.

ونقلت “ايه بى سى” الأمريكية اليوم الاثنين عن الكولونيل أندريه ليسينكو المتحدث باسم مجلس الأمن القومى والدفاع الاوكرانى قوله”إن القوات بدأت الانسحاب من مواقعها على خط المواجهة، كما بدأ المتمردون سحب المدفعية الثقيلة والتي لم تكن بالضخامة المتوقعة”.

يشار إلى أن سلطات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا وقعا مؤخرا مذكرة من تسع نقاط تقضي بوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، وإنشاء منطقة عازلة تخلو من المدفعية الثقيلة بعرض 30 كيلومترا، والسماح لمراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بضمان تطبيق الهدنة.

أ ش أ

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