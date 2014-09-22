“مجموعة العربي” تنظم رحلة مجانية لـ250 طفل إلى مدينة كيدزانيا

نظمت مجموعة العربي رحلة مجانية لـ 200 طفل من مرضى السرطان بمستشفى 5357 بالتعاون مع شركة ترافكو للنقل إلى مدينة كيدزانيا القاهرة ؛ و ذلك إيماناً من العربى بحق هؤلاء الأطفال فى المشاركة بالأنشطة التعليمية الترفيهية المتعددة التى توفرها المدينة .

بدء الأطفال رحلتهم داخل مدينة كيدزانيا بجولة فى جناح العربى ، الذى يمثل نموذجاً مصغر لمراكز البحوث ، حيث يقوم الطفل بعمل بحث استقصائي يتضمن أفكار الأطفال و اقتراحاتهم و رؤيتهم في منتج المستقبل الذين يريدون أن تقدمه لهم مجموعة العربي ، كما يقوم الطفل بإدخال البيانات في برنامج على الحاسب الآلي ، و في النهاية يحصل على نتائج البحث لتحليل النتائج مما يؤهلهم على التدريب على تقديم مقترحاتهم وحل مشكلاتهم بشكل ترفيهي ممتع .

أكد الدكتور ممدوح محمود العربى رئيس القطاع الطبي والمسئولية المجتمعية بمجموعة العربي على أهمية رعاية المؤسسات الاقتصادية للفعاليات الخدمية و المجتمعية ، و أشار إلى تبنى العربى لعدد من الفعاليات المماثلة على مستوى الجمهورية ، حيث نظمت مجموعة العربى اليوم رحلة احتفالاً بإتمام علاج 250 طفل فى مستشفى سرطان الأطفال 57357 ، وأشار الى إقامة مستشفى العربي الطبي بمحافظة المنوفية والتي ستكون فخراً لمصر في المستقبل الكبير ، والذي تشمل جميع التخصصات ويعالج فيها القادر و غير القادر ، كما أشاد العربي بمدينة كيدزانيا والقائمين عليها ، مشيراً إلى كونها من المؤسسات التي ترتقي بعقول الأطفال .

وخلال فقرات اليوم ما بين مغامرات و ألعاب شيقة ، أعرب محمد مصطفى 37 سنة والد ماجد قائلاً : أنا سعيد بوجودى فى رحلة مجموعة العربى إلى كيدزانيا ، لأن هذه أول مرة أزور فيها هذا المكان الرائع ، شئ جميل أن يقوم طفلي بالأنشطة الموجودة في المدينة والتي يكتسب العديد من المهارات الى جانب الترفيه ، و أضافت مريم مجدى 7 سنوات : أنا سعيدة جداً بوجودي هنا لأن مدينة كيدزانيا سمحت لى بالتعرف على العديد من المهن التى لم أكن أعلم بها من قبل الرحلة ، و أتمنى أن يتمم الله شفاء كل الأطفال فى مستشفى 57357 .

يذكر أن مجموعة العربي وضعت على عاتقها المساهمة و دعم العديد من الأنشطة التي تساهم قي خدمة المجتمع مثل إنشاء 40 منظومة لكلورة المياه في محافظة سوهاج ، بالاضافة الى رعاية عدد من الباحثين في الجامعة المصرية اليابانية الى جانب لاحتفال بآلاف الأطفال في يوم اليتيم ، و تجهيز غير القادرين من العرائس ، و رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة و غيرها من الأنشطة التي قامت بها مجموعة العربي و التي منها ما يرسم البسمة على وجوه الأطفال ومنها ما يرفع المعاناة من كاهل شرائح من المجتمع غير القادرة ، ومنها ما يساهم في تطوير التعليم والبحث العلمي بالإضافة الى رعاية الموهوبين في العديد من المجالات .