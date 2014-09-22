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ننشر تنسيق كليات الأزهر .. طب البنين 96.6 % والبنات 97.4 %

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ننشر تنسيق كليات الأزهر .. طب البنين 96.6 % والبنات 97.4 % ننشر تنسيق كليات الأزهر .. طب البنين 96.6 % والبنات 97.4 %

اعتمد الدكتور محمد عبدالشافي القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق كليات الجامعة بعد أن أغلق المكتب أعماله وبلغ عدد المتقدمين 72519.

وقال الدكتور إبراهيم الهدهد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمقر الجامعة بأن النسبة المئوية للالتحاق بطب البنين 96.62% بمجموع 628 فى حين بلغت النسبة المئوية بطب البنات 97.46 بمجموع 633.5 كما بلغت النسبة المئوية لطب الأسنان بنين 95.92% بمجموع 623.5 فى حين بلغت طب أسنان بنات 97.15% بنسبة 631.5 كما بلغت نسبة صيدلة بنين 94.54% بمجموع 614.5 وبلغت صيدلة بنات 96.54% بمجموع 627.5.

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