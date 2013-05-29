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جامعة برلين ومنتدى القاهرة ينظمان ورشة عمل للصحفيين البيئيين بالغردقة

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جامعة برلين ومنتدى القاهرة ينظمان ورشة عمل للصحفيين البيئيين بالغردقة جامعة برلين ومنتدى القاهرة ينظمان ورشة عمل للصحفيين البيئيين بالغردقة

ينظم منتدى القاهرة للتغير المناخى بالتعاون مع جامعة برلين التقنية بالجونة مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ورشة عمل تدريبية للصحفيين العلميين والبيئيين المصريين لمدة يومين من 4 يونيو المقبل، وحتى 6 من نفس الشهر حول موضوعات تغير المناخ والاستدامة.

والجدير بالذكر أن الهدف من ورشة العمل للصحفيين العاملين فى هذا المجال الوصول لفهم أعمق للقضايا المناخية وقضايا تغير المناخ مع التركيز على الوضع فى ، كذلك تهدف الورشة إلى خلق شبكات عمل وتعاون مع وبين الصحفيين العاملين على تلك القضايا، فى إطار المساهمة فى توفير تغطية صحفية أفضل للقضايا البيئية فى الإعلام المصرى.

وسيقدم أربعة خبراء من مصر وألمانيا معلومات حول التنمية المستدامة فى مصر، سياسية المناخ الدولية، الطاقة المتجددة والتعاون المصرى - الألمانى للتنمية المستدامة.

إضافة إلى ذلك، سيتم تقديم ومناقشة عدد من مجالات الدراسة فى فرع جامعة برلين التقنية بالجونه (هندسة الطاقة والتنمية الحضرية وهندسة المياه)، مع التركيز على سبل التصدى للتحديات التى تواجه المنطقة كندرة الموارد الطبيعية، النمو السكانى والتحضر.

وتختتم ورشة العمل فاعلياتها بزيارة إلى جمعية حماية والحفاظ على البيئة بالغردقة (HEPCA) للتعرف على أنشطتها بمنطقة البحر الأحمر، مع مقدمة حول موضوع الحلقة النقاشية القادمة لمنتدى القاهرة للتغير المناخى لشهر يوليو حول "التنوع البيولوجى".

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مصر 365

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