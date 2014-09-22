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أولياء أمور بالإسكندرية يحررون محاضر لعدم انتهاء أعمال الترميمات بمدارس ذويهم

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أولياء أمور بالإسكندرية يحررون محاضر لعدم انتهاء أعمال الترميمات بمدارس ذويهم أولياء أمور بالإسكندرية يحررون محاضر لعدم انتهاء أعمال الترميمات بمدارس ذويهم

مديرية أمن الإسكندرية

توجه عدد من أولياء الأمور لتحرير محاضر لعدم اانتهاء مدرسة من أعمال الترميمات بداخلها وللحالة السيئة لبعض أسوار المدرسة مما يشكل خطورة على حياة ذويهم، وذلك في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.

حرر أحمد حسن محمد -42 سنة- عامل مقيم دائرة قسم أول المنتزه بتحرير محضر لتضرره من الحالة التى عليها سور الطابق الثالث بمدرسة خورشيد الإعدادية بنين الكائنة بدائرة القسم الملحق بها نجله ويخشى سقوطه على الطلبة، وطلب إثبات الحالة ، وتم إخطار عمليات المحافظة وحي المنتزه لاتخاذ اللازم ، وتحرر المحضر رقم إداري قسم أول المنتزه ، وجاري العرض علي النيابة.

كما تجمع عدد من أولياء الأمور والتلاميذ داخل فناء مدرسة ثروت التجريبية الابتدائية بشارع فهمي ويصا دائرة القسم .

وانتقلت قيادات المديرية ونائب المأمور وضباط القسم، وتبين تضرر أولياء الأمور من عدم الإنتهاء من أعمال الترميمات بالمدرسة مما يعيق العملية التعليمية، مطالبين بتأجيل الدراسة لحين انتهاء تلك الأعمال  ، والتقوا بالمسئولين بإدارة شرق التعليمية ، وتم الاتفاق علي الانتهاء من تلك الأعمال خلال أسبوع مع عدم احتساب الغياب خلال تلك المدة وانصرفوا عقب ذلك ، وتحرر المحضر رقم إداري قسم أول الرمل وجاري العرض علي النيابة.

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