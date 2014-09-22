الحوثيون يهاجمون منازل خصومهم فى صنعاء

هاجم مسلحون ينتمون لجماعة «أنصار الله» الحوثيين منزل اللواء على محسن الأحمر، مستشار الرئيس اليمنى لشؤون الدفاع والأمن، فى منطقة حدة بعد سيطرتهم، الأحد، على صنعاء، بدون مقاومة من السلطات.

واشتبك المسلحون مع حرس المنزل، ويتردد أنهم قاموا بتفخيخ المنزل استعداداً لتفجيره مثلما يفعلون مع خصومهم، وسط أنباء عن إصابة عدد من الحراس.

كما اقتحمت ميليشيات الحوثيين منزل حميد الأحمر، وهو شخصية قبلية هامة، وينتمى لحزب التجمع اليمنى للإصلاح، «الإخوان المسلمين»، ويعد محسن الأحمر وحميد الأحمر من أشد خصوم الحوثيين.

واقتحمت الميليشيات كذلك منزل الناشطة اليمنية، توكل كرمان، الحائزة على جائزة «نوبل» للسلام، الأحد، وقد دعت كرمان فى صفحتها على موقع «فيس بوك»، عبد الملك الحوثى إلى تفجير منزلها، وكانت كرمان قد شنت خلال الأيام الماضية هجوماً شديداً على الحوثى وقالت إنه يجب أن يعامل كـ«إرهابي».