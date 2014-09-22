طرح البوستر الرسمي لـ«النبطشي» تمهيدًا لعرضه بالعيد

قام الشركة المنتجة لفيلم «النبطشي»، بطرح البوستر الرسمي للفيلم،المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل.

فيلم النبطشي هو التعاون الثاني بين المخرج إسماعيل فاروق وكاتب السيناريو محمد سمير مبروك بعد فيلم القشاش الذي حقق نجاحاً في العام الماضي، ويقوم بدور النبطشي النجم محمود عبد المغني، ويشاركه في البطولة النجوم هالة صدقي، مي كساب، إدوارد، إيناس كامل، هبة عبد الغني، ورامز أمير.

وفي البوستر الجديد يظهر بطل الفيلم محمود عبد المغني الذي يؤدي شخصية النبطشي ممسكاً الميكروفون؛ أداة عمله الرئيسية، وفي الخلفية مسرح حفل زفاف في حالة فوضوية، بينما يمثل ساعد النبطشي مسرحاً آخراً لعدد من الوشوم المتنوعة والمختلفة.

بدأ تصوير فيلم النبطشي في منتصف أبريل الماضي، وتدور أحداثه حول سعد الذي من خلال عمله كنبطشي أفراح، يقدّم نجوم الطرب الشعبي والفقرات الاستعراضية بأسلوب صاخب جذاب يوفر له العيش الكريم وقدراً من تحقيق الذات. عندما ينتهز فرصة عابرة في تغيير مسار حياته إلى ما يعتقد أنه الأفضل، يُصدم بمواقف إنسانية ومهنية تجعله يعيد التفكير في معنى النجاح.