إضراب سائقو خط ” البتانون – شبين الكوم” للمطالبة بترخيص سيارتهم

دخل سائقو خط ” البتانون – شبين الكوم ” بمحافظة المنوفية ، صباح اليوم ، فى إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بفتح تراخيص سيارتهم الرحلات على الخط وتقنيين أوضاعهم نظرا لقيام رجال المرور بتحرير مخالفات يومية لهم بالتحميل بأجر على خلاف الرخصة الصادرة لهم مما تسبب فى زحام شديد بموقف السيارات خاصة مع بداية العام الدراسى الجديد.

وأكد على زين أحد السائقين أنهم بتحرير مخالفات لهم يتم إلغاء التراخيص ووقف شهر وإعادة التراخيص مرة أخرى بكافة إجراءاتها بدفع ضرائب ورسوم وفحص ومخالفات وغرامة من نيابة المرور طبقا للقانون الجديد على العكس فيما ماضى دفع غرامة 50 جنيه والتحميل بأجر.

وطالب السائقون بفتح أبواب الترخيص أمام سيارات الرحلات لانها مصدر رزقهم الوحيد مؤكدين انهم يطالبون فقط بتقنين اوضاعهم وحماية أكل عيشهم مطالبين محافظ المنوفية ومدير الامن بالتدخل لحل مشكلتهم مع إدارة المرور.

من جانبه أكد العقيد عرفات وكيل إدارة المرور أن باب التراخيص الاجرة والرحلات مغلق الآن مشيرا إلى أن الازمة جاءت بسبب تغليظ عقوبة تحميل السيارات الرحلات بأجر بألغاء التراخيص وققفها شهر وإعادتها من جديد بعدما كانت 50 جنيه فقط.

وأوضح ان غالبية سائقى خط البتانون – شبين الكوم باعوا السيارات الاجرة واتجهوا لشراء السيارات الرحلات نظرا لقلة التكلفة والرسوم فى القانون الماضى إلا أنه مع القانون الجديد أصبح الوضع سيىء بالنسبة لهم مشيرا إلى أن الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية وعد بحل المشكلة.