أخبار عاجلة

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
تغطية خاصة - عاجل .. الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض إلى مقر إقامته في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إضراب سائقو خط ” البتانون – شبين الكوم” للمطالبة بترخيص سيارتهم

Google+ Print
إضراب سائقو خط ” البتانون – شبين الكوم” للمطالبة بترخيص سيارتهم إضراب سائقو خط ” البتانون – شبين الكوم” للمطالبة بترخيص سيارتهم

أرشيفية

دخل سائقو خط ” البتانون – شبين الكوم ” بمحافظة المنوفية ، صباح اليوم ، فى إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بفتح تراخيص سيارتهم الرحلات على الخط وتقنيين أوضاعهم نظرا لقيام رجال المرور بتحرير مخالفات يومية لهم بالتحميل بأجر على خلاف الرخصة الصادرة لهم مما تسبب فى زحام شديد بموقف السيارات خاصة مع بداية العام الدراسى الجديد.

وأكد على زين أحد السائقين أنهم بتحرير مخالفات لهم يتم إلغاء التراخيص ووقف شهر وإعادة التراخيص مرة أخرى بكافة إجراءاتها بدفع ضرائب ورسوم وفحص ومخالفات وغرامة من نيابة المرور طبقا للقانون الجديد على العكس فيما ماضى دفع غرامة 50 جنيه والتحميل بأجر.

وطالب السائقون بفتح أبواب الترخيص أمام سيارات الرحلات لانها مصدر رزقهم الوحيد مؤكدين انهم يطالبون فقط بتقنين اوضاعهم وحماية أكل عيشهم مطالبين محافظ المنوفية ومدير الامن بالتدخل لحل مشكلتهم مع إدارة المرور.

من جانبه أكد العقيد عرفات وكيل إدارة المرور أن باب التراخيص الاجرة والرحلات مغلق الآن مشيرا إلى أن الازمة جاءت بسبب تغليظ عقوبة تحميل السيارات الرحلات بأجر بألغاء التراخيص وققفها شهر وإعادتها من جديد بعدما كانت 50 جنيه فقط.

وأوضح ان غالبية سائقى خط البتانون – شبين الكوم باعوا السيارات الاجرة واتجهوا لشراء السيارات الرحلات نظرا لقلة التكلفة والرسوم فى القانون الماضى إلا أنه مع القانون الجديد أصبح الوضع سيىء بالنسبة لهم مشيرا إلى أن الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية وعد بحل المشكلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "