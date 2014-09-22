وزارة السياحة تنهي كافة الاستعدادات لموسم الحج السياحي

أنهت وزارة السياحة والقطاع السياحي كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية اللازمة لموسم الحج السياحي وبدأت لجان الاشراف التابعة للوزارة أعمالها بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ البرية والبحرية والجوية في الاشراف على وصول الحجاج وتسكينهم بالفنادق المخصصة لهم ، وبلغ عدد حجاج السياحة الذين وصلوا إلى الاراضي السعودية حتى الأن 13 الف حاج منهم 9 الاف طيران ،4 الاف بري .

وقال مصطفى عبداللطيف رئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة ان توجيهات وزير السياحة هشام زعزوع لبعثة الحج السياحي تؤكد على عدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها بتنفيذ برامج الحج السياحي المتفق عليها مع الحجاج بإعتبار أن مصلحة الحاج هي المستهدف والمبتغى .

وأضاف عبداللطيف -فى تصريح له اليوم- أنه تم تخصيص خطوط تليفونات للتواصل مع بعثة الحج السياحي بالاراضي السعودية وهي (مكة المكرمة 0504387937- 0504381473) ،(المدينة المنورة 0504381598) ، (مطار جدة “مدينة الحجاج ” 0582723252) .

واكد أن بعثة الحج السياحي تعمل على مدار الـ24 ساعة بأماكن إقامتها بفندق الماسة خلف القصر الملكي بمكة المكرمة ، وفندق الحياة انترناشيونال بالمدينة المنورة لتقديم المساعدات اللازمة للحجاج .

وأشار الي انتظام حركة نقل حجاج السياحة من خلال رحلات الطيران والرحلات البرية في الايام الماضية ،وأن لجان الوزارة بالمطارات والموانيء المصرية والسعودية والاردنية تتابع وصول الحجاج على مدار الساعة .

واوضح أن عملية وصول الحجاج وتسكينهم تتم بسهولة ويسر ، كما لم تتلق لجان الوزارة أية شكاوى حول التسكين سواء بفنادق مكة المكرمة أو المدينة المنورة ، مشيرا إلى تميز سكن الحجاج هذا العام خاصة في البرامج الاقتصادية ، كما أن فنادق السياحة تقع معظمها في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي .

أ ش أ