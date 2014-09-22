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تعليم المنوفية: نسب الحضور 98 % والثانوية الأقل حضورا

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تعليم المنوفية: نسب الحضور 98 % والثانوية الأقل حضورا تعليم المنوفية: نسب الحضور 98 % والثانوية الأقل حضورا

مديرية التربية والتعليم

قال الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ، اليوم الإثنين ، إن اليوم الدراسى يسير بصورة طبيعية وبشكل منتظم من الطلاب والمدرسين ، مشيرا إلى أن نسب الحضور تخطت 98 % بغالبية مدراس المحافظة وتفاوت بالصف الثالث الثانوى من بين 40 % إلى 60 %.

وأضاف عمارة فى تصريحات صحفية أنه قام بجولات تفقدية على 16 مدرسة بثلاث ادارات تعليمية بمدينة الباجور وسرس الليان وشبين الكوم لتفقد سير العملية التعليمية ومتابعة انتظام الدراسة فى ثانى ايام العام الدراسى ، مشيرا إلى أن مدارس المحافظة لم تسجل نسب غياب جماعية ولم تتلق غرفة عمليات التربية والتعليم اى شكاوى فى اليوم الثانى للدراسة.

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