أحمد حلمي: الناس بتعرف أفلامي من «إفيهات» يوسف عيد

أعرب، الفنان أحمد حلمي عن حزنه لرحيل الكوميديان يوسف عيد، قائلًا: الله يرحمه ويحسن إليه، سأفتقدك يا أستاذ يوسف وسأفتقد دمك الخفيف وروحك الحلوة.

وذكر حلمي أن الجمهور كان يعرف أفلامه من خلال الإفيهات التي كان عيد يلقيها بالإفلام.

ونشر، حلمي خلال صفحته على موقع فيس بوك، مشهد يجمعه بالراحل يوسف عيد، لافتًا إلى أن الجمهور كان يعرف أفلامه بإفيهات يوسف عيد.

وقام حلمي بنشر حوار دار بين شخصين تذكرا اسم فيلم «جعلتني مجرمًا»، من خلال إفيه «أضربك فين مافيش مكان في وشك» الذي ألقاه الفنان يوسف عيد.

وواصل حلمي: لما الناس تفتكر اسم فيلم من جملة او إفيه قالها ممثل جوه الفيلم ساعتها لازم تؤمن أن الممثل ده عنده حضور وكاريزما عالية .

وأضاف: “الله يرحمه ويحسن اليه .. كنت دايما بتمني يكون معانا في أي فيلم بنعمله واني اشتغل دايما معاه .. المشهد اللي فيه الآستاذ يوسف كان دايما بيضيف بسمة وضحكة لاتنسي.. وكانت الناس أحيانا بتفتكر اسم الفيلم من إفيه قاله يوسف عيد.