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محلب ووزير الداخلية يتقدمان الجنازة العسكرية لشهداء تفجير بولاق أبوالعلا

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محلب ووزير الداخلية يتقدمان الجنازة العسكرية لشهداء تفجير بولاق أبوالعلا محلب ووزير الداخلية يتقدمان الجنازة العسكرية لشهداء تفجير بولاق أبوالعلا

أرشيفية

تقدم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد إبراهيم وزير الداخلية ، الجنازة العسكرية التى أقيمت ظهر اليوم الإثنين الموافق 22 الجارى بمسجد أكاديمية الشرطة بالعباسية لشهيدى الواجب المقدم خالد محمود سعفان، والمقدم محمد محمود أبوسريع اللذين إستشهدا صباح أمس أثناء تأدية واجبهما الوطنى جراء إنفجار عبوة ناسفة محلية الصنع بمنطقة بولاق أبوالعلا .
> حضر الجنازة السيد الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة وعدد من قيادات وزارة الداخلية والقوات المسلحة

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