25 سبتمبر.. المولوية المصرية بمسرح الجمهورية

تقدم فرقة المولوية المصرية بقيادة عامر التونى حفلاً فى الثامنة مساء الخميس 25 سبتمبر على مسرح الجمهورية .

يقول عامر التوني رائد فن المولوية المصرية ان هذا الفن الفلكلوري يعد تراثا إنسانيا يجذب قطاعا عريضا من الجمهور كما انه حالة فريدة من التصوف يقدمها الفنان حيث يمزج بين رقصة التنورة والإنشاد الديني والابتهالات ونشأ عن أحد الطرق الصوفية السنية التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي ودخلت إلي مصر مع الفتح العثماني وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش .

المعروف ان المولوية المصرية هي فرقة موسيقية تهتم بالموسيقى والرقص الصوفى ، تأسست على يد منشدها ومنظرها الفكرى عامر التونى عام 1994 بهدف القاء الضوء على التراث المولوى المصري ونشره فى مختلف دول العالم تأكيداً على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المتميزة ، شاركت الفرقة فى عدة حفلات خلال موسم الأوبرا الصيفى ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية تتذوق هذا اللون من الفنون .