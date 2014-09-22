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محافظ الغربية يستبعد مديرا مدرستي بالمحلة لربطهم تسليم الكتب الدراسية بالمصروفات

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محافظ الغربية يستبعد مديرا مدرستي بالمحلة لربطهم تسليم الكتب الدراسية بالمصروفات محافظ الغربية يستبعد مديرا مدرستي بالمحلة لربطهم تسليم الكتب الدراسية بالمصروفات

اللواء محمد نعيم محافظ الغربية

قرر اللواء محمد نعيم محافظ الغربية، استبعاد مديرا مدرستي أحمد عرابي الإعدادية وناصر الإبتدائية التابعتان لإدارة غرب المحلة،  كما وجه إنذار لمحمد فاروق مدير إدارة غرب المحلة بسبب رفضهم تسليم الكتب الدراسية إلا بعد سداد المصروفات.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة التي قام بها صباح اليوم الاثنين بمدينة المحلة لتفقد سير العمل بالمدارس ولاحظ سوء نظافة المدارس وربط مديرا المدرستين تسليم الكتب الدراسية  بسداد المصروفات فأصدر قراره المتقدم .

وقرر “نعيم” إصدار منشورات وتوزيعها على جميع الإدارات ومديرية التربية والتعليم بسرعة تسليم الكتب الدراسية وعدم ربطها بالمصروفات .

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