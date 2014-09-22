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الاستماع لأقوال أحد ضباط قسم النزهة في واقعة التعذيب بدار الأيتام

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الاستماع لأقوال أحد ضباط قسم النزهة في واقعة التعذيب بدار الأيتام الاستماع لأقوال أحد ضباط قسم النزهة في واقعة التعذيب بدار الأيتام

استمعت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد وجيه لأقوال أحد الضباط بقسم شرطة النزهة والذي قبض على المتهمتين بتعذيب الطفل زياد بدار أيتام “أمانة المسلم”.

وقال الضابط فى التحقيقات أمام المستشار محمد شرف وكيل أول النيابة أن المشرفتين قاموا بالتعدي عليه بالضرب أثناء القبض عليهما داخل الدار، وانه وجد عصا داخل الدار.

كان قسم شرطة النزهة قد تلقى بلاغًا يفيد فيه قيام مشرفتين شقيقتين باحتجاز أحد الأطفال وتعذيبه دون رحمه داخل دار ايتام امانة المسلم بالنزهة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتم التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبعد استصدار إذن من النيابة تم الانتقال إلى محل البلاغ وتم ضبط المتهمتين.

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