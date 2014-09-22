قوات الأمن العراقي تبدأ هجوما واسعا على تكريت لتطهيرها من داعش

بدأت القوات الأمنية وسرايا الحشد الشعبي اليوم الاثنين هجوما واسعا من محورين على مدينة تكريت لتطهيرها من عصابات داعش الإرهابية .

وذكر مصدر امني أن ” القوات الأمنية وسرايا الحشد الشعبي بدأت هجوما واسعا على مدينة تكريت، من جهة (الديوم) غربا، و(العوجة) شرقا، وأحرزت تقدما كبيرا ” ، وأضاف أن ” عصابات داعش الإرهابية بدأت بالفرار إلى أطراف المدينة “.

وكانت مدفعية الجيش العراقي قد قصفت ، أمس الأحد ، مواقع عصابات داعش الإرهابية في مدينة تكريت ، استعدادها لاقتحام المدينة من قبل القوات الأمنية وتطهيرها من العصابات الإرهابية.

ومن نماحية أخرى ، كشف مصدر محلي في محافظة ديالى اليوم الاثنين ، عن العثور على جثث ثلاثة من قيادات تنظيم “داعش” شمال شرق بعقوبة بعد اسبوعين من هروبها بعد سرقتها مليارات الدنانير مما يسمى بـ”بيت المال”.

وقال المصدر حسبما ذكرت وكالة الانباء العراقية “واع” أن “الاهالي في ناحية السعدية، ( 60كم شمال شرق بعقوبة) عثروا صباح اليوم، قرب جدول مائي في اطراف الناحية على جثث ثلاثة اشخاص مصابة باعيرة نارية في الراس والصدر وهي مكبلة الدين وتعرضت الى تعذيب شديد” ، وأضاف أن ” عناصر مسلحة من تنظيم داعش سارعت الى موقع الحادث وتبين فيما بعد أن الجثث تعود لثلاثة من قيادات التنظيم هربت قبل اكثر من اسبوعين بعد سرقتها مليارات الدنانير مما يسمى ببيت المال لدى داعش” ، وأشار الى أنه “لم يعرف فيما اذا كان تنظيم داعش يقف وراء عمليات قتل قياداته الثلاثة او جهة مسلحة اخرى”.

وكان مصدر امني في محافظة ديالى قد كشف ، في الخامس من شهر سبتمبر الجاري ، عن تعميم تنظيم داعش أسماء ثلاثة من قياداته ، ويدعون أبو اسامة الحجازي وسعيد القيرواني وأبو صلاح القيسي ، في جميع نقاط السيطرة والمرابطة الامنية في حوض حمرين لسرقتهم بيت المال التابع للتنظيم في ناحية جلولاء، (70 كم شمال شرقي بعقوبة)”،ويطلق داعش تسمية بيت المال على اللجان المختصة بتنظيم الامور المالية للتنظيم .

أ ش أ