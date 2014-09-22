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​​​​بالصور .. محافظ المنيا يفاجئ العاملين بمدرسة دماريس الإبتدائية

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​​​​بالصور .. محافظ المنيا يفاجئ العاملين بمدرسة دماريس الإبتدائية ​​​​بالصور .. محافظ المنيا يفاجئ العاملين بمدرسة دماريس الإبتدائية

زيارة المحافظ

قام اليوم اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بزيارة مفاجئة لمدرسة دماريس الابتدائية المشتركة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

حيث تفقد المحافظ عدد من الفصول وجلس في مقاعد الطلاب مستمعا لشرح الدروس من المعلمين ، كما تفقد دورات المياه وغرف المعلمين وغرفة التطوير التكنولوجي والمكتبة ، شدد المحافظ على ضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب، كما دار حوار بين الطلاب والمحافظ ، طالبهم فيه بالاهتمام بالصحة العامة والتركيز على وجبة الإفطار ومراجعة الدروس أولا بأول والحرص على التفوق الدراسي.

طالب المحافظ المعلمين بوضع مصلحة الطالب في المقام الأول والتركيز على الجوانب التربوية في التعليم والانضباط في مواعيد العمل.

وافق المحافظ خلال جولته بالمدرسة على تحمل المحافظة للمصروفات المدرسية لعدد من الطلاب غير القادرين.

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