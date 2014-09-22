بالصور .. بروتوكول تعاون لترميم وصيانة 31 مدرسة بالفيوم

وقع ، الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم ، والمهندس أشرف درويش مدير مكتب الصندوق الاجتماعى بالمحافظة ، بروتوكول تعاون لصيانة وترميم عدد 31 مدرسة بمختلف مراكز المحافظة بقيمة 20,5 مليون جنيه ،ويأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين الطرفين ، للتنمية للنهوض بمستوى العملية التعليمية بالمحافظة.

أشار محافظ الفيوم أن الخدمات التعليمية تأتى على رأس أولويات الدولة فى المرحلة الحالية بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة ومتميزة بما يضمن إتاحة مناخ أفضل للطلاب للعلم وإكتساب الخبرة.

وأكد أن المشروع يهدف إلى إتاحة العديد من فرص العمل للشباب وذلك من خلال ترميم وصيانة المدارس باستخدام أسلوب العمالة المكثفة حيث يوفر المشروع 72 ألف فرصة عمل وينفذ فى 31 مدرسة على مستوى المحافظة ويستفيد منه 24 ألف طالب فى المدارس المستهدفة.