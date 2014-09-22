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تحرير737 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة أمنية بالمنوفية

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تحرير737 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة أمنية بالمنوفية تحرير737 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة أمنية بالمنوفية

أرشيفية

تواصل إدارة مرور المنوفية حملاتها اليومية لضبط الشارع المنوفى وضبط المخالفين وتحرير مخالفات لأصحابها،حيث شنت مديرية المرور اليوم الاثنين حملة مكبرة بمراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 17 دراجة نارية بدون لوحات و144 حالة سحب تراخيص و151 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش و24 حالة تصالح فورى و4 سيارة بدون لوحات و2 توك توك بدون لوحات و9 حالات عدم استخدام حزام الامان و12 حالة تحدث فى المحمول و737 مخالفة على نموذج 125 وضبط سائقين يقومان بتحصيل اجرة ازيد من المقرر و730 مخالفة متنوعة، تم اتخاذ الاجراات القانونية حيال المخالفين .

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