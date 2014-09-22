مقتل 30 مسلحاً من داعش وتدمير دبابتين قرب مطار الضلوعية بالعراق

أعلن مدير شرطة ناحية الضلوعية في محافظة صلاح الدين العقيد قنديل خليل اليوم الاثنين عن مقتل 30 مسلحا من تنظيم “داعش” وتدمير دبابتين بقصف جوي قرب مطار الضلوعية.

وقال خليل – في حديث له نقلته وكالة انباء الأعلام العراقي /واع/ – إن “القوة الجوية تمكنت من قتل 30 داعشيا وتدمير دبابتين ، إضافة الى مدفع وعشر سيارات تحمل احاديات قرب مطار ناحية الضلوعية جنوب تكريت” ، وأضاف أن “الضربة تمت وفق معلومات استخباراتية دقيقة”.

يذكر أن القوات الأمنية وبمساندة عشائر الضلوعية بدأت مؤخراً بعملية عسكرية واسعة لتحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم “داعش” في الناحية ، فيما تمكنت تلك القوات من تحرير عدد من المناطق آخرها منطقة البيشكان وسط الضلوعية.

أ ش أ