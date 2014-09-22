أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: قيمة هذه الزيارة أن كلا منهما يستكشف الأخر -
نائب: قمة السيسي- ترامب فارقة في مصير الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: أراقب الإعلام الأمريكي وزيارة الرئيس السيسي تاريخية ومحورية -
إيطاليا ترحل 3 أشخاص يشتبه في صلتهم بخلية إرهابية في فينيسيا -
روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا "انفجار بطرسبورج" لـ64 قتيلا وجريحا -
الشرطة الروسية تبحث عن شخصين يشتبه في تورطهما بـ"تفجير بطرسبرج" -
تغطية خاصة - لواء كمال عامر: نحقق قفزة كبيرة في دعم التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة -
ضبط لحوم وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على دور للأيتام بالمنوفية -
بالصور.. ضبط 25 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
القبض على عاطلين بحوزتهما 3 كيلو هيروين و120 كلو بانجو بالإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مقتل 30 مسلحاً من داعش وتدمير دبابتين قرب مطار الضلوعية بالعراق

Google+ Print
مقتل 30 مسلحاً من داعش وتدمير دبابتين قرب مطار الضلوعية بالعراق مقتل 30 مسلحاً من داعش وتدمير دبابتين قرب مطار الضلوعية بالعراق

ارشيفية

أعلن مدير شرطة ناحية الضلوعية في محافظة صلاح الدين العقيد قنديل خليل اليوم الاثنين عن مقتل 30 مسلحا من تنظيم “داعش” وتدمير دبابتين بقصف جوي قرب مطار الضلوعية.

وقال خليل – في حديث له نقلته وكالة انباء الأعلام العراقي /واع/ – إن “القوة الجوية تمكنت من قتل 30 داعشيا وتدمير دبابتين ، إضافة الى مدفع وعشر سيارات تحمل احاديات قرب مطار ناحية الضلوعية جنوب تكريت” ، وأضاف أن “الضربة تمت وفق معلومات استخباراتية دقيقة”.

يذكر أن القوات الأمنية وبمساندة عشائر الضلوعية بدأت مؤخراً بعملية عسكرية واسعة لتحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم “داعش” في الناحية ، فيما تمكنت تلك القوات من تحرير عدد من المناطق آخرها منطقة البيشكان وسط الضلوعية.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا