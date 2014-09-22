الشرطة تحقق في إساءات عنصرية تعرض لها بالوتيللي لسخريته من يونايتد

شرعت الشرطة البريطانية في إجراء تحقيق حول الإساءات العنصرية التى تعرض لها اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلى مهاجم نادى ليفربول من خلال موقع تويتر.

وقالت الشرطة البريطانية - في بيان لها الليلة الماضية - إننا "نؤكد على أننا ننظر حاليا فى التعليقات المسيئة التى تم توجييها للاعب بالوتيلى من خلال موقع تويتر".

كما أوضح المتحدث بإسم الشرطة "على حد علمى لم يتم تقديم أى شكوى محددة، غير أننا شرعنا مع ذلك فى إجراء تحقيق فى هذا الصدد بعد أن تحدثت العديد من الروايات الصحفية عن التعليقات المسيئة والإهانات العنصرية التى تعرض لها اللاعب من خلال موقع تويتر".

وكان بالوتيلي قد تعرض لسيل من الانتقادات الحادة التي وصلت إلى حد الإهانة العنصرية، في أعقاب سخريته من الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها نادي مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي بنتيجة 5-3.

ليثير غضب مشجعي يونايتد، موجهين له سيل من الرسائل العنصرية التي راح أصحابها يصبون غضبهم على اللاعب صاحب البشرة السمراء.