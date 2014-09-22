“الخرافي” يبحث مع مستثمري مرسى علم ضخ استثمارات جديدة

قال عضو جمعية مستثمري مرسى علم الدكتور عاطف عبد اللطيف أن أعضاء مجلس الإدارة التقي رئيس جمعية المهندسين الكويتية والمدير الإداري لمجموعة (MA الخرافي وأولاده) المهندس حسام الخرافي.

وأضاف عبداللطيف أن اللقاء الذي عقد تناول سبل الاستثمار والتنمية في المدينة السياحية الواعدة ، وأبدي “الخرافي” رغبته المساهمة في إنشاء مشروعات خدمية ( مدارس ومستشفيات ) لصالح أهالي وقاطني مرسي علم.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مرسى علم الدكتور عاطف عبد اللطيف ، إن اللقاء إتسم بالود بما يؤكد مدي حرص الأشقاء علي التعاون المثمر في دعم السياحة المصرية لما فيه خير للمواطنين والمستثمرين ومدي ثقتهم في قدرة السوق المصري علي التعافي السريع وإحساسهم بالأمان والاستقرار في بلدهم الثاني مصر.

وأعرب “عبد اللطيف” عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مؤكدا أن المهندس حسام الخرافي أبدى رغبته في المشاركة بأي مشروعات لتشجيع الاستثمار.

وأضاف عبد اللطيف أنه طلب من حسام الخرافي تكريم والده الشيخ ناصر الخرافي رحمه الله وذلك لإسهاماته ومشاركته الدائمة والمتميزة في مصر و المنطقة العربية ووقوفه إلي جانب الأشقاء العرب والمصريين، ودعمه لهم .

يأتي هذا اللقاء في إطار التأكيد على أواصر التعاون بين الأشقاء واستمرارا لجهود الدعم غير المحدود من الأشقاء العرب لمصر.

وحضر اللقاء رئيس جمعية مستثمري مرسي علم الدكتور عادل راضي ، و عضو مجلس إدارة الجمعية حسام حلمي.