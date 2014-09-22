انطلاق الفوج الخامس للحجاج من ميناء نويبع

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء نويبع يستعد اليوم لمغادرة الفوج الخامس لحجاج بيت الله الحرام بإجمالى 1125 حاج و 25 باص على متن العبارتين آيلة و برنسيسة.

وعلى جانب أخر، قامت هيئة موانى البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال سفن المواشى الحية حيث تم التنسيق مع الحجر البيطرى بالميناء للكشف عن المواشى الواردة على السفن وأخذ عينة لإجراء التحاليل قبل السماح بدخول السفن لتفريغ الحمولة و كذلك يتم حجز المواشى لمدة أسبوعين و إعطاءهم التطعيمات و الأمصال اللازمة .

وقال المتحدث الإعلامى للهيئة العامة لموانى البحر الأحمر عبد الرحيم مصطفى، أنه تم منح الأولوية لسفن المواشى للدخول على الرصيف و إجراء كافة التسهيلات لسرعة التفريغ و الخروج من الميناء .