قاضي “مذبحة بورسعيد” يلوم أعضاء لجنة التلفزيون علي التأخير ويفض أحراز القضية

عاتبت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، أعضاء لجنة إتحاد الاذاعة والتليفزيون ووجه لهم القاضى اللوم بسبب تأخرهم لمدة تجاوزت ساعتين وقدم رئيس اللجنة اعتذارا للمحكمة اضافة الى تقديمه كتابا اتحاد الاذاعة والتليفزيون والمثبت به تكليف محمد مغازى الفقى وعادل السيد وأحمد محمد إبراهيم، وتبين أن الاول يعمل خبير فنيين بإستديوهات الاذاعة والتلفزيون، والثانى فنى مونتاج باستديوهات الاذاعة والتليفزيون.

وفضت المحكمة الاحراز وتبين بانها عبارة عن كرتونه صغيره الحجم مغلفة بالبلاستر من جميع الجوانب ومدون عليها بان الحرز مقسم الى 3 أجزاء الاول عبارة عن مجموعة من الاسطوانات عددها 49 اسطوانه ، والثانى مجموعة من الاسطوانه عبارة عن 21 اسطوانه مقدمة من بعض الاشخاص والمتهمين ووكلائهم و4 أحراز أخرى تحوى على هواتف محمول والحرز الاخير عبارة عن مظروف طولى بداخله مفتاحين غرفة التحكم باستاد بورسعيد وعلبه كبريت بداخلها شريحة خط فوافون وبعد تأكد المحكمة من سلامه الاحراز قامت بفضها.

جاء ذلك خلال نظر القضية المعروفة اعلاميا “بمذبحة بورسعيد ” والتي راح ضحيتها 74 شهيد من شباب الالتراس الاهلاوي والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب التراس النادي المصري و التي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير 2012.